Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adli kontrolle serbest bırakıldı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 07.09.2026 , 19:20 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 , 19:48
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek "yurtdışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.
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Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki yatırımlarına ilişkin gündeme gelen iddiaların ardından 29 Ağustos’ta resen soruşturma başlatılmıştı. Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade vermesinin ardından Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ifadeye çağrılmıştı.
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