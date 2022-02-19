AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ekonomik krizin nedeni olarak Lozan Antlaşması'nı gösterdi.
Gökçek'in açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İzmir
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gökçek, ekonomik krizden Lozan Antlaşması'nı sorumlu tuttu
Ekonomik krizin nedeni olarak Lozan Antlaşması'nı sorumlu tutan Gökçek, 'Bugün buralar Türkiye topraklarına dahil olsa ekonomik sıkıntı mı kalırdı' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ekonomik krizin nedeni olarak Lozan Antlaşması'nı gösterdi.
Gökçek'in açıklaması şöyle: