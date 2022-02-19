Gökçek, ekonomik krizden Lozan Antlaşması'nı sorumlu tuttu

Ekonomik krizin nedeni olarak Lozan Antlaşması'nı sorumlu tutan Gökçek, 'Bugün buralar Türkiye topraklarına dahil olsa ekonomik sıkıntı mı kalırdı' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ekonomik krizin nedeni olarak Lozan Antlaşması'nı gösterdi.

Gökçek'in açıklaması şöyle:

"Batum'u, Musul'u, Rakka'yı, Süleymaniye'yi ve Kerkük'ü Lozan'da satanlara lanet olsun.

Bugün buralar Türkiye topraklarına dahil olsa ekonomik sıkıntı mı kalırdı?

Bu toprakları yabancılara peşkeş çekenlerin mezarları ateşle dolsun inşallah."

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