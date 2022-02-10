Yargı, Gökçek’in İncek’teki imar planı değişikliğini iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Gölbaşı İncek’te istifa eden belediye başkanı Melih Gökçek döneminde imar artışı verilen Dam Yapı Kooperatif için yapılan değişikliği yargıya taşıdı. Ankara 7. İdare Mahkemesi, içinde çocuk bahçesi ve yolların da bulunduğu 60 bin metrekarelik alanın imarının artırılmasına ilişkin plan değişikliğini iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “İncek’te Gökçek’in giderayak son Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aldığı son kararla plan değişikliği yapıldı. 14/02/2017 Şubat günü yapılan plan değişikliği ile 0.33 olan emsal 2'ye çıkarıldı, yükseklik serbest bırakıldı. Toplam konut sayısı 15 kat artırılarak 25'ten 390'a çıkarıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararına aykırı olan yoğunluk artışı getiren belirli kesimlere ayrıcalıklı imar rantına yol açan plan değişikliğini yargıya taşıdık. Ankara 7. İdare Mahkemesi de Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi 241/1, 242/1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin 14.02.2017 tarihli ve 356 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, dava konusu işlemi iptal etti” dedi.

'Yapılaşma bozar, altyapı kaldırmaz'

Candan kararla ilgili, “Mahkeme iptal gerekçesinde yer alan söz konusu plan değişikliğinin mevcut yapılaşma dokusunu bozacağını, altyapının yüksek yoğunluklu bu yapılaşmayı kaldırmayacağını ortaya koymuştur” değerlendirmesinde bulundu.