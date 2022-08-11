Gökçeada'da her yıl düzenlenen Meryem Ana Panayırı iptal edildi

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali’ni yasaklamıştı. Yasaklama kararı büyük tepki çekmişti.

Toplumsal'dan Serdar Nazım Yüce'nin haberine göre İmrozlular 15 Ağustos'ta Meryem Ana Panayırı için dünyanın dört bir yanından Çanakkale'deki Gökçeada’ya gidiyor. Bu yılki panayır organizasyonunu İmroz Eğitim ve Kültür Derneği üstlenmişti. Köy muhtarlığı, dernek yönetimi, üyeleri ve gönüllülerin ortaklaşa organizasyonuyla düzenlenen panayır, Tepeköy’deki köy kabristanının önündeki büyük meydanda yapılacaktı. Panayırda bu yıl geleneksel dans ekibi eşliğinde Petros İmvrios, Lambros Kafkulas ve Troia Trio sahne alacaktı.

Panayır iptal edildi

Ancak İmroz Eğitim Kültür Derneği, Tepeköy Muhtarlığı’nın onayı ve Gökçeada Kaymakamlığı’nın da izni alınarak organize edilen panayırla ilgili yetkili makamlara kimi şikayetlerin yapıldığını, bu ortamda panayırın organize edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Derneğin ticari kaygılardan uzak, geliri köyün ihtiyaçları ve eğitim faaliyetleri için kullanmayı hedeflediği 15 Ağustos Meryem Ana Panayırı, bu nedenle iptal edilmiş oldu.

İmroz Eğitim ve Kültür Derneği’nin açıklamasında “Geleneksel 15 Ağustos Meryem Ana Panayırı’nı bu sene İmroz Eğitim Kültür Derneği olarak üstlenmeye ve elde edilecek geliri Okullarımız ile Tepeköy Muhtarlığı’na bırakmak üzere yola çıktık. Başlıca amaçlarımızdan biri, günün dini anlamı vesilesiyle yüzyıllardır yapılan kutlamayı yeniden geleneksel haline döndürebilmek ve bir arada eğlenme kültürüne katkı sağlayacak bu panayırdan elde edilecek geliri de eğitim öğrenim faaliyetleri ile Tepeköy’ün ihtiyaçları için kullanmaktı” hatırlatması yapıldı.

Açıklamada “Bu amaçla çıktığımız ve Tepeköy Muhtarlığı’nın onayı sonrası Gökçeada Kaymakamlığı’ndan izin alarak tüm hazırlığını yaptığımız Panayır organizasyonu hakkında çeşitli şikayetler yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz” denilirken Dernek “Yüzyıllardır imece olarak süregelen panayırımızın ticari bir faaliyete dönüştürülmeye çalışılmasına karşı olduğumuzu ifade etme ihtiyacını hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

'Bu şartlar altında gerçekleştiremeyeceğiz'

İmroz Eğitim ve Kültür Derneği, açıklamasında devamla “Bu seneye mahsus gecikmeli olarak organizasyonunu üstlendiğimiz panayırımızı bu şartlar altında gerçekleştiremeyeceğimiz kanaatine varmış bulunmaktayız. Ancak yukarıda belirttiğimiz amaçlarla ve yüzyıllardır süre gelen ticari kaygılardan uzak gelenekselleşmiş haliyle bu panayırı bundan sonraki yıllarda gerçekleştirmek için gönüllü olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.