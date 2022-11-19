Gökçeada'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Kuzu Limanı bölgesinde bulunan ve geven otlarıyla kaplı 4 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle dün akşam yangın çıkmıştı.

Belediye Başkanı Ünal Çetin sosyal medya hesabından "Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık…!" diye yazmıştı.

Aynı anda 4 farklı noktada çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. (ANKA)