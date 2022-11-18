Gökçeada'da yangın çıktı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Kuzu Limanı bölgesinde bulunan ve geven otlarıyla kaplı 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına İlçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ünal Çetin de sosyal medya hesabından "Çetin’in açıklaması şöyle: “Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık…!" diye yazdı.