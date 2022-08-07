Gökbük Köy Evi'nde buluştular: 'Yaşasın Küba, yaşasın sosyalizm'

José Martí Küba Dostluk Derneği ve TKP Gökbük Köy Evi'nin ortaklaşa düzenlediği "Küba'da Sosyalizm ve Yaşam" etkinliği bugün yapıldı.

Etkinliğin ilk bölümünde Nâzım Hikmet'in Küba deneyimini şiirsel bir anlatıyla aktardığı "Havana Röportajı"nın belgeseli "Nâzım'ın Küba Seyahati" izlendi.

Daha sonra Küba Dostluk Derneği Antalya Şube Temsilcisi Dr. Cem Taylan Erden, Küba'daki sağlık sistemine, pandemi sürecine, eğitim ve ekonomiye dair geniş bir sunum gerçekleştirdi.

"Toplumsal sistemler zor zamanlarda, kriz dönemlerinde sınanırlar. Kübalılar her zorlu dönemi sosyalizme ve devrime tutunarak atlatmayı başarıyor" diyerek Küba halkının sosyalizme bağlılığının altını çizen Erden'in konuşmasının ardından, katılımcıların katkılarıyla devam eden etkinlik, yıllardır emperyalizmin ablukasına sosyalizmle direnen Küba'ya dayanışma mesajı iletmek amacıyla toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.