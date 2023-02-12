'Göçük altında kurtarılmayı bekleyen 74 bin kişi var'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Ercan, göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısını 74 bin olarak açıkladı.

Ercan paylaşımında, "Son yaşam umudu, toplam nüfus 13,5 milyon, göçen yapı 7 bin, konut sayısı 56 bin, konut başına düşen kişi 3,375. Göçük altında kalan 189 bin kişi, yaralı kurtulan 80 bin, göçük altında kalan 109 bin, ölü olarak çıkan 25 bin, bugün için göçük altında kurtulmayı bekleyen 74 bin kişi" dedi.

'En az 2-3 yıl artçı depremler olacak'

Ercan, bir başka paylaşımında ise uyarılarda bulundu. "Deprem bölgesinde büyüklüğü en çok M6,9 olan artçı depremler en az 2-3 yıl olacaktır. Yıkılmayan yapıların bir çoğu, eşik dengede yüksek çekincelidir. Uzmanlarca incelenmeden içeriye girilmemelidir. Geçici olarak girerseniz, başınıza baret takın, elinize düdük ile pet şişe alınız" ifadelerini kullandı.