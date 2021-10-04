Göçmenlerin paralarını gasp eden 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi 3’üncü Sokak’taki bir apartman dairesinde kaçak göçmenlerin zorla tutulduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese düzenlenen baskında, 10 kaçak ile göçmen kaçakçılığı yapan İranlı 3 kişi yakalandı.

Göçmenler, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı İranlı Ş.V., R.A. ve M.G.K. ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen İranlı 3 kaçakçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakların tercüman aracılığıyla alınan ifadelerinde, İranlı kişilerin belirtilen ikamette kendilerini zor kullanarak tuttuklarını, üzerlerindeki telefon ve paraları kesici aletle tehdit edip aldıklarını söyledikleri belirtildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından da 27 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 13 operasyon yapıldığı açıklandı.

Açıklamada “24 organizatör (7si yabancı uyruklu) şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 464 bin 983 TL idari para cezası uygulanmış, 3 araca da el konulmuştur” denildi.