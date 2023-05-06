Göçmenler Fransa'yla İtalya'nın arasını bozdu

Çevirenin notu: 2022'de yapılan İtalya’da genel seçimini aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi’nin kazanmıştı. Bu gelişmeye Fransa hükümeti üstü kapalı tepkiler vermiş ve “AB, insan hakları ve kürtaj hakkına erişim konusunu dikkatle izleyecek” açıklamaları yapılmıştı.

İki ülke arasında uzun süredir yükselen tansiyonun diplomatik ziyareti iptal ettirecek noktaya gelmesinin sebebi ise yine 'aşırı sağ' benzetmeleri ve 'göç krizine' ilişkin politikalara gelen eleştirilere bağlı.

Kasım ayında da yine büyük bir kriz yaşanmış ve Fransa, Akdeniz'de kurtardığı 234 göçmeni taşıyan “Sos Akdeniz” isimli sivil toplum kuruluşuna (STK) ait Ocean Viking gemisini limanlarına yanaştırmayan İtalya’daki aşırı sağcı hükümete tepki göstermişti.

Reuters'un 'İtalyan dışişleri bakanı, Fransızların 'hakaretleri' nedeniyle Paris gezisini iptal etti' başlıklı yayımladığı makalede de diplomatik bir gezinin iptal edilmesine giden yol ve sebepler anlatılıyor.

Çeviren: İrem Yıldırım

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fransız İçişleri Bakanı'nın İtalya’yı ve Başbakan Giorgia Meloni'yi "kabul edilemez hakaretlerle" gücendirdiğini söyleyerek Perşembe günü gerçekleşecek Paris gezisini iptal etti.

İptal kararını sosyal medyadan duyuran Tajani, "Bakan Darmanin tarafından hükümete ve İtalya'ya yapılan hakaretler kabul edilemez. Avrupa'nın ortak sorunlarının ele alınması gereken ruh bu değildir" ifadelerini kullandı.

Tajani’nin ziyareti iptal etme kararına Fransa İçişleri Bakanı Geral Darmainin sözleri sebep oldu.

Ziyaret öncesinde RMC Radyosuna konuşan Fransız Bakan Gerald Darmanin, İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi Fransız aşırı sağcı Marine Le Pen'e benzetti ve başbakan için “göç sorunlarını çözmekten acizdir“ ifadelerini kullandı. Sonrasında da İtalya Başbakanı’nı bu krizi bitireceğine dair seçmenlerine “yalan söylemekle” suçladı.

Fransa hızla açıklama yaptı, Tajani ikna olmadı

Bu açıklamalar Fransız meslektaşını görmek için Tajani Paris'e uçmaya hazırlanırken geldi.

Fransa hızla, Roma'nın İtalya ile yakın çalışma isteği konusunda güvence vermeye çalışan bir bildiri yayınladı. Fransız hükümeti Paris ve Roma arasındaki "karşılıklı saygıdan" bahsederek, “Özellikle Orta Akdeniz'den hızla artan göç akışlarının ortak zorluğuyla yüzleşmek için" ortaklaşa çalışmak istediğini söyledi. Ancak bu açıklama Tajani'yi uçağa binmeye ikna etmedi.

RAI devlet televizyonuna konuşan İtalyan Bakan Tajani, "İtalya'ya saygı yoksa, bizi sebepsiz yere gücendiren bir bakanın da dahil olduğu bir hükümetle ikili görüşmeye katılamam” açıklaması yaptı.

Kriz giderek tırmanıyor

Bu, Paris ile Roma arasındaki bir dizi çatışmanın sonuncusu oldu.

Macron’a çok yakın olan Darmanin, geçen Kasım ayında Meloni hükümetinin İtalyan limanına demirleyen bir insani kurtarma gemisindeki 230 göçmenin ülkeye girişine izin vermemesi sonucu ‘bencil’ benzetmesi yapmıştı.

Meloni'nin iktidara geldiği geçen yıldan bu yana İtalya'ya gelen göçmen sayısında büyük artış yaşanıyor. 2023 yılında bugüne kadar 42 bin kişi ülkeye ayak bastı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 11 bin 220 olarak gerçekleşmişti.

Tajani, iptal ettiği ziyarette Fransız mevkidaşı ile iki Avrupa Birliği ülkesi arasında giderek daha kırılgan hale gelen ilişkileri iyileştirmeyi amaçlıyordu.