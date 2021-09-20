Göçmen kadının ölümünden yargılanan sanığa beraat

Antalya'da yaşayan Belaruslu dansçı Anastasiya Yazerskaya 8 Mart 2020 gecesi kaybolmuştu. Yazerskaya'dan haber alamayan arkadaşının polise kayıp ihbarında bulunması üzerine, genç kadının saat 22.15 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edilmişti.

Özgür, 23 yaşındaki Yazerskaya'yı uyandığında yanında ölü bulduğunu iddia etmiş daha sonra cesedini Isparta yoluna gömdüğünü itiraf etmişti. Tutuklanan ve hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan 54 yaşındaki öğretmen Özgür'ün Antalya 11. Ağız Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Cesedi gömdüğünü itiraf etmişti, beraat etti

Duruşmanın 6. celsesine SEGBİS'le katılan sanık Ahmet Oğuz Özgür, "30 senelik öğretmenim birisini öldüremem, oğluma mahçup olmamak için, onun nikahının iptal olmaması için bunu yaptım, hangi baba bunu yapar?" dedi. Özgür savunması sırasında sürekli ağlarken, Yazerskaya'yı öldürmediğini öne sürdü.

Öte yandan mahkeme heyeti delil yetersizliğinden sanığa beraat kararı verdi.

'Beraat kararını istinaf edeceğiz, karar hatalı'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden Avukat Yağmur Burçin Seyhan, "Beraat kararını istinaf edeceğiz, karar hatalıdır. Mütalaada maktülün kafasında vurulmuş olmasından bahsedilirken, ayrıca sanık sabah Anastasiya'nın burnunda kan olduğunu söylerken, bu olayın doğal ölümle gerçekleşmediği ortadadır" dedi.

"Gelinen aşamalarda sanık lehe ve aleyhe olan tüm delilleri gizlemiş hatta karartmıştır. Delilleri yok ettiğini tüm ifadelerinde de ikrar etmiştir" diyen Seyhan şöyle konuştu:

"Önemle vurgulamak isteriz ki, sanık olayın en gerçekçi kısmı olan, maktülü gömmeyi usulsüz gerçekleştirmiştir. Bu durum Ceza Kanunu'nda da yer almaktadır. TCK 196. maddede, 'Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü yer alır. Mahkeme re'sen bu suçtan suç duyurusunda bulunarak yargılmayı devam ettirmeliydi. Bu haliyle sanığa beraat kararı verilmesi hatalıdır."