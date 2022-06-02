Göçmen işçi yük asansörüne sıkışarak yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Çoru Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir deri ve kumaş atölyesinde yük indirme esnasında bir anda çalışarak hareketlenen yük asansörü, 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçiyi duvara sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu gencin hayatını kaybettiği belirledi. Savcı ve kriminal ekibinin yaptığı incelemelerin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)