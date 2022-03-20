Göcek'te orman yangını: Soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te kızılçam ağaçlarının olduğu ormanda 13.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen orman ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.