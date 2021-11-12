Göç İdaresi: 'Muz yeme' videosu paylaşımı yapanlar sınır dışı ediliyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden paylaşılan videoları gerekçe göstererek, 45 Suriyelinin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'dan yapılan açıklamada "Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

Bir sokak röportajında konuşan Suriyeli bir öğrenci, Suriyelileri hedef alan sözlere "Ben de Suriyeliyim, ben de burada öğrenciyim, Suriye'de savaş olmasa buraya gelmek zorunda kalmazdık. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok" yanıtını vermiş, bunun üzerine, "Savaşacaksın. Gidin, hiç konuşma git, bayrama gidiyorsun" denilmişti.

Bir başka kişi ise yine Suriyeli gence yönelik "Sen benden daha rahatsın, Ben muz yiyemiyorum, kilolarca muz alıyorsunuz pazarlardan", "Kuaförden çıkmıyorsunuz" demişti.

Suriyeli gencin "Paramızla yapıyoruz, bedavaya değil" sözlerine ise "Devlet yapıyor devlet" yanıtı verilmişti.

Bu video sonrası söz konusu "muz yeme" videoları paylaşıldı. Göç İdaresi, işte bu videoları "sınır dışı" etme gerekçesi saydı.

İsminin Ahmet olduğu öğrenilen Suriyeli bir genç ise yayınladığı video ile yurttaşları adına "muz yeme" videoları nedeniye özür dilemişti.