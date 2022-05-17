Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, düzenlediği bilgilendirme toplantısında "Ülkemizde halihazırda 1 milyon 422 bin 635 ikamet izinli, 320 bin 458 uluslararası koruma kapsamında, 3 milyon 763 bin 211’i de geçici koruma kapsamında olmak üzere 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunmakta" dedi. DHA'nın haberine göre Ok, şöyle konuştu:
Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye'de 5 milyon 506 bin 304 yabancı var
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü, 'Ülkemizde 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunuyor' dedi.
Haber Merkezi