Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye'de 5 milyon 506 bin 304 yabancı var

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, düzenlediği bilgilendirme toplantısında "Ülkemizde halihazırda 1 milyon 422 bin 635 ikamet izinli, 320 bin 458 uluslararası koruma kapsamında, 3 milyon 763 bin 211’i de geçici koruma kapsamında olmak üzere 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunmakta" dedi. DHA'nın haberine göre Ok, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancılar özelinde eğitim, sağlık, sosyal yardımlar gibi konularda yapılacak çalışmaların planlanması, göçmenlere yönelik toplumsal kabul düzeyinin güçlendirilmesi, yerel düzeyde iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, göçmenlerin istihdamlarına yönelik analiz ve planlama yapılması, yabancıların din hizmetlerinden faydalanmaları için gerekli altyapının oluşturulması gibi faaliyetleri kapsayan 'Türkiye’nin Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı', 20 Şubat 2018 tarihli 'Göç Kurulu'nda kabul edilmiştir. Düzenli aralıklarla izleme ve değerlendirilmesi yapılan belgeyle ülkemizin uyum faaliyetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi sağlanmakta."