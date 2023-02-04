Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 440 göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na göre, Ocak ayından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı 11 bin 11 oldu.

Haber Merkezi

Yurt genelinde 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 2 bin 281 göçmenin yakalandığı, 2 bin 440 göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 27 Ocak-2 Şubat haftasında 638'i Afganistan, 67'si Pakistan, 1576'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 281 göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 837'si Afganistan, 283'i Pakistan, 1320'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 440 göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı ise 11 bin 11 oldu.

Açıklamada aynı dönemde 5 bin 98 göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiği kaydedilirken, geri gönderme merkezlerinde 4 bin 756'sı Afganistan, 3 bin 456'sı Pakistan ve 11 bin 369'u diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 581 göçmenin kaldığı kaydedildi.

Terke davet kapsamında işlemleri devam eden göçmen sayısı ise 504 olarak kayıtlara geçti.

Haber

Göç İdaresi Başkanlığı: Sınır dışı edilen göçmen sayısı 2021'e göre yüzde 161 arttı