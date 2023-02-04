Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 2 bin 440 göçmen sınır dışı edildi

Yurt genelinde 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 2 bin 281 göçmenin yakalandığı, 2 bin 440 göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 27 Ocak-2 Şubat haftasında 638'i Afganistan, 67'si Pakistan, 1576'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 281 göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 837'si Afganistan, 283'i Pakistan, 1320'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 440 göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı ise 11 bin 11 oldu.

Açıklamada aynı dönemde 5 bin 98 göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiği kaydedilirken, geri gönderme merkezlerinde 4 bin 756'sı Afganistan, 3 bin 456'sı Pakistan ve 11 bin 369'u diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 581 göçmenin kaldığı kaydedildi.

Terke davet kapsamında işlemleri devam eden göçmen sayısı ise 504 olarak kayıtlara geçti.