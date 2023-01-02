Göç İdaresi Başkanlığı: Sınır dışı edilen göçmen sayısı 2021'e göre yüzde 161 arttı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, göç yönetimi faaliyetlerine ilişkin 2022 verilerine yer verildi.

Buna göre, geçen yıl 280 bin 206 "düzensiz göçmen"in ülkeye girişi engellendiği kaydedildi. Yakalanan mükerrerlikten arındırılmış göçmen sayısı 236 bin 572 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl sınır dışı edilen göçmenlerin sayısı 124 bin 441 olarak açıklandı.

Sınır dışı edilen "düzensiz göçmen" sayısının bir önceki yıla göre yüzde 161 arttığı kaydedildi.

Sınır dışı etme "başarı oranı"nın sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 71 olduğu belirtildi. Açıklanan verilere göre geri gönderme merkezlerinin sayısı 30'a, kapasitesi 20 bin 540'a yükseltildi.

Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı

Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre halen Türkiye'de 3 milyon 535 bin 898 Suriyeli yaşıyor. Ankara'nın Suriye'de "güvenli bölgeler" diye nitelendirdiği bölgelere geçen yıl 58 bin 758, bugüne kadar ise 539 bin 332 Suriyelinin gönüllü döndüğü kaydedildi.