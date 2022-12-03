Göç İdaresi Başkanlığı: 2022'de yaklaşık 110 bin göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, "Bu yıl dün itibarıyla 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş durumda. Bu bizim açımızdan bir yılda en fazla sınır dışı yapılan yıl oldu. Bu anlamda bir rekor kırdık." açıklamasında bulundu.

Seçilmiş, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlediği basın brifinginde geri gönderme merkezlerinin 2015'te 1740 kişi kapasitesine sahip olduğunu, bu yıl itibarıyla 30 geri gönderme merkezinin kişi kapasitesinin 20 bin 540'a ulaştığını söyledi.

Seçilmiş, "Şu an halihazırda geri gönderme merkezlerimizde yaklaşık 18 bin düzensiz göçmen bulunuyor" dedi.

Seçilmiş, şöyle konuştu:

"Öncelikli amacımız, düzensiz göçü kaynağında durdurmaya yönelik faaliyetlerimiz var. Sınırda çok ciddi tedbirler almış durumdayız. Bu sene sınırlarımızda yüzde 36'lık baskı azalması söz konusu. Yani sınırlarımızda engellediğimiz yabancı sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 36'lık düşüş var. Van'da yakalanan düzensiz göçmen sayısında yaklaşık yüzde 20 düşüş var. Ülke içinde etkin yakalamalar yapıyoruz. 2019'da 454 bin yabancı yakalamıştık, 2020 ve 2021'de pandemi nedeniyle bu rakamlar düştü, 122 bin ve 162 bindi. Bu yıl ise 263 bin 136 düzensiz göçmen yakaladık. Mükerrerlikten arındırdığımızda bu rakam 219 bin 495."