Göç İdaresi: 6 ayda 41 bin göçmen ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 2 bin 910 göçmenin yakalandığını, bin 761 göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 394'ü Afganistan, 16'sı Pakistan ve 1351'i diğer uyruklardan olmak üzere bin 761 göçmen ülkelerine gönderildi.

Böylece 1 Ocak-1 Haziran tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen göçmen sayısı ise 13 bin 233'ü Afganistan, 1848'i Pakistan ve 26 bin 256'sı diğer uyruklardan olmak üzere 41 bin 337'ye ulaştı.

Resmi verilere göre yılbaşından 1 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen göçmen sayısı da 100 bin 893 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde ise 16 bin 589 göçmen kalıyor. (AA)