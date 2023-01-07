Göç İdaresi: 5 günde bin 28 yasadışı göçmen sınırdışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 1-5 Ocak'ta 578'i Afganistan, 41'i Pakistan, bin 364'ü diğer uyruklardan olmak üzere bin 983 göçmen yakalandı.

Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 477'si Afganistan, 11'i Pakistan, 540'ı diğer uyruklardan olmak üzere bin 28 göçmen sınır dışı edildi.

Aynı dönemde bin 889 yasadışı göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 5 bin 411'i Afganistan, 3 bin 866'sı Pakistan ve 11 bin 220'si diğer uyruklardan olmak üzere 20 bin 497 göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden göçmen sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti.