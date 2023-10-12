Global Video Medya Forumu gerçekleştirildi

Çin Medya Grubu (CMG) tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen "Global Video Medya Forumu" Beijing’de gerçekleştirildi. 156 ülkenin medya yöneticilerinin çevrimiçi ve çevrim dışı olarak katıldığı foruma, soL da çevrimiçi olarak katıldı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkan Yardımcısı ve CMG Başkanı Shen Haixiong, "Kuşak ve Yol, 10. yılında birçok inovasyon ve teknolojik gelişmeye imza attı. Kurduğu iş birlikleriyle çok daha önemli hale geldi. Gelecekte, medyanın üzerine daha fazla görev düşecek, CMG olarak daha fazla platformda yer almalıyız” dedi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkan Yardımcısı Sun Yeli, yaptığı konuşmada, özellikle video medyasının önemini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Çin, 10 yıldır Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle aktif olarak gelişim göstermeye ve kültürlerarası etkileşime katkı sağlamaya devam ediyor. Çok sayıda uluslararası ana akım medya kurum ve kuruluşu bir araya gelerek 'Yeni Bir Vizyon İnşa Etmek' teması çerçevesinde diyalog ve fikir alışverişinde bulunarak iş birliği planlarını tartıştı. Çeşitli ülkelerdeki medyanın aktif bir şekilde haber yapmasını, 'Kuşak ve Yol'un inşasında, ülkelerin karşılıklı yarar sağlamasını ve İpek Yolu'nun yeni bir bölümünü ortaklaşa yazmasını içtenlikle umuyoruz. Başarırsak, insanlar birbirini tanıyacak ve medeniyetler birbirlerinden çok şey öğrenecek."

Forumun kapanışında, Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) bünyesinde hazırlanan, Kuşak ve Yol ile İpek yolu videolarının gösterimi gerçekleşti.