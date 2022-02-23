Global AI Hub'da işçilere mobbing ve istifa baskısı

İstanbul’da faaliyet gösteren ve yapay zeka alanında hizmet veren Global AI Hub adlı şirkette yoğun mobbing uygulanarak son iki ay içerisinde 11 kişinin istifaya zorlandığı, 3 kişinin de işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaşan işçiler, İsviçre merkezli şirkette yapılan işin yorucu olduğunu, şirket yöneticileri tarafından devamlı mobbinge uğradıklarını iddia etti.

Devamlı olarak hedef tutturma baskısıyla çalışan işçiler, yatırım yönetiminin çok zorlu olduğunu, üç kişinin yapabileceği işi bir kişinin yaptığını, üstleri tarafından sürekli “yapacağız, edeceğiz” zorlamalarına maruz kaldıklarını belirtti. Bu durumu şirket yönetimine ilettiklerinde aldıkları cevabın daha da ilginç olduğunun altını çizen işçiler, kendilerine “Sizin performansınızı artırmak için yapıyorlardır” yanıtının verildiğini aktardı.

'Sağlık raporu başarısızlığın bahanesidir'

Salgın nedeniyle Covid-19’a yakalanan işçilerin raporlarını ibraz etmesine karşı “Sağlık raporu başarısızlığın bahanesidir” şeklinde tepki verildiğini, mesai bitiminden sonra dahi telefon aramalarının, maillerin gelmeye devam ettiğini, hafta sonu ve gece-gündüz kavramlarının silikleştiğini söyleyen işçiler kendilerini sürekli bir "yarışta" hissettiklerini dile getirdi.

Yapılan işi değersizleştirme, küçük düşürme, taciz…

Yalnızca bu şirkette değil tüm sektörde böylesi bir çalışma rejiminin olduğunu belirten Global AI Hub işçileri, “performansa dayalı olarak terfi alınacak” söyleminin altının boş olduğunu, mesleğe yeni başlayanların daha fazla sömürüldüğünü ve hatta genç kadınların, şirket yöneticilerinin pozisyonlarını kullanarak tacize varan baskılarıyla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

Birçok kişinin sektörde "bir daha iş bulamam" gibi bir yanılsamayla sessiz kaldığını, çoğu kişinin ise dayanamayarak istifa ettiğini belirten işçiler, stajyer kadınlara yönelik psikolojik ve sözlü tacizlerin olağanlaştığını ve şirketin üst kurullarının bu duruma kayıtsız kaldığını ifade etti.

'Sessiz kalmak hiçbir sorunu çözmediği gibi patronlara güç veriyor'

Bu sektör dahil olmak üzere benzer işlerin yapıldığı yerlerde bu uygulamaların yaygın olduğunu ancak birçok arkadaşlarının yapılanların mobbing olduğunun dahi farkında olmadığını belirten işçiler, kendi yaşadıklarını diğer işçilerin de duymasını, patronların ve yöneticilerin bu pervasızlıklardan vazgeçene kadar seslerini duyuracaklarını belirtti.

Son olarak sessiz kalmanın hiçbir sorunu çözmediğini, aksine patronlara güç verdiğini vurgulayan işçiler sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

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