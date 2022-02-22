Aliağa Gemi Söküm'deki iş bırakma eylemliliği sonlandı: Şimdi patronların karşısına daha güçlü dikileceğiz

Aliağa Gemi Söküm’deki iş bırakma eylemliliği 12. gününde, şantiyelerin ayrı ayrı patronlarla yaptıkları anlaşmalar neticesinde sonlandı.

Konuya dair "Mücadele Devam Edecek!" başlığıyla açıklamada bulunan Patronların Ensesindeyiz Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı "Gemi söküm tesislerinde yaşanan hak arama mücadelesi işçi sınıfının önemli bir başarısıdır" ifadesine yer verdi.

Patronların Ensesindeyiz Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Aliağa Gemi Söküm’deki iş bırakma eylemliliğimiz 12. gününde, şantiyelerin ayrı ayrı patronlarla yaptıkları anlaşmalar neticesinde sonlandı.

Bugün itibariyle Gemi Söküm işçisi birleşmenin, örgütlü olmanın önemini kavramıştır. Bununla birlikte, konu haklarımız olduğunda kimlere güveneceğimizi, kimlerle birlikte hareket edeceğimizi çok daha iyi gördük.

Günlerdir soğuk kış günlerinde haklarımız için direniyoruz. Bazı şantiyelerde mücadeleler sonucu arkadaşlarımızın ücretlerinde kazanımlar ve haklarında iyileştirmeler gerçekleşti. Bu süreçteki en önemli kazanımımızsa patronlar karşısında birlikte hareket etmenin önemi oldu. Çünkü birbirimize inanmadan, güvenmeden, mücadele etmeden, üretimden gelen gücümüzü kullanmadan patronlarla gerçek bir pazarlık olamayacağını anladık.

Bundan on beş gün öncesine göre daha örgütlüyüz. Şimdi patronların karşısına daha güçlü dikileceğiz.

Patronların Ensesindeyiz Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı olarak tüm gemi söküm işçilerini, dayanışma ve her türlü hukuki destek ihtiyacında, en önemlisi örgütlü olma gerekliliği sebebiyle ağımızla iletişime geçmeye davet ediyoruz.

Taleplerimizi dayanışma ağımız ile savunacağız. İlk günden beri ne diyorduk: Bu daha başlangıç mücadeleye devam"

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Patronların Ensesindeyiz Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı İletişim: 0535 634 2118

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E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org