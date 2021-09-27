Girit'teki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda bu sabah meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Deprem nedeniyle birçok binada ağır hasar oluşurken, adanın bazı bölgelerinde kaya kayması olayı da yaşandı.

ERT televizyonuna konuşan sismolog Gerasimos Papadopulos depremin denizde değil karada meydana geldiğini ve yerleşim bölgelerini etkilediğini dile getirdi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı depremde bir kişinin öldüğünü açıkladı. Yunanistan hükümeti kayıp ya da enkaz altında kalan kimsenin bildirilmediğini duyurdu. Girit'teki hastanelerden edinilen bilgiye göre ise depremde 20 kişi yaralandı.

Depremin büyüklüğünü Avrupa Sismoloji Merkezi 6,5 olarak açıklamıştı. Yunanistan makamları ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu.