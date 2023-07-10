Giresun'da sel suları ev ve işyerlerine zarar verdi

Giresun'da 3 gündür devam eden yağmur özellikle Ordu sınırındaki Piraziz ve Bulancak'ta sele neden oldu. Piraziz ilçesinde bazı ev ve işyerlerinin yanı sıra tarım arazileri de sular altında kaldı.

soL Haber'e konuşan yurttaşlar, sular altında kalan bazı odaların ve depoların duvarlarını kırarak suyu tahliye ettiklerini ifade etti.

Giresun'un Piraziz ilçesinde bazı bodrum kat ve depolarda duvarlar kırılarak taşkın suları tahliye edildi.

İl merkezinde görece çok etkili olmayan yağışlar özellikle ilçelerde ciddi zararlar verdi. Sahilde Ordu ili sınırına yakın ilçelerin yanı sıra yüksek yerlerde ve Yağlıdere ilçesinde de yağışlar etkili oldu ve sele neden oldu. Yağlıdere ilçesi geçmişte yine sel ile gündeme gelmişti.

Meydana gelen sel nedeniyle can kaybı yaşanmazken birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Belediyeler ve AFAD, sele karşı günler öncesinde uyardı. Piraziz Belediyesi'ne bağlı ekipler mahalle ve köylerde çalışmalarına devam ederken ev ve işyerlerine giren sular tahliye ediliyor.