Giresun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Giresun'un Keşap ilçesinde otomobil ile minibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İlçenin Kılıçlı mevkiinde, Tuncay Kömürcü yönetimindeki otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yılmaz Bayrak'ın kullandığı minibüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kömürcü hayatını kaybetti.

Her iki araçta yaralanan Yılmaz, Zümra, Berra, Latife ve Ömer Asaf Bayrak, Doğanay, Kader ve Sevim Yılmaz, Afitap Bilek ile Nazire Latifoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kader Yılmaz dışındakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (AA)