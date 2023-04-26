'Giderlerse gitsinler' demişti: Erdoğan'dan doktorlara 'Yuvanıza davet ediyorum' çağrısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında ağır çalışma koşulları nedeniyle yurt dışına giden doktorları "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" ifadeleriyle hedef göstermişti.

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşçı'nın açıklaması ile RTÜK'ün kamu spotunda Erdoğan'ın bu defa doktorları Türkiye'ye çağırdığı ortaya çıktı. Taşçı, RTÜK tarafından yayımlanacak kamu spotunun detaylarını Twitter üzerinden paylaştı.

İlhan Taşçı paylaşımında, "Dr. istifalarını “Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz” diye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum” çağrısını içeren kamu spotunu RTÜK televizyonlarda yayınlanmak üzere onayladı. Değdi mi onca kalbi kırmaya!" ifadelerini kullandı.