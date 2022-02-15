'Gıda KDV düzenlemesinde skandal' tepkisi: Önce yüzde 18'e çıkardılar, sonra 'sehven' dediler

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta, gıdada KDV düzenlemesine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

"Gıda KDV düzenlemesinde skandal: Gıdaların KDV'si %1'e indirilirken kırmızı etinki %18'e çıkarıldı" diyen Usta, "Yoksul kesim nasıl olsa et yiyemiyor diye yapmış olamazsınız. Kırmızı etin yer aldığı TGTC'nin 2. faslını Kararnamenin I sayılı listesine yeniden ekleyin de bu ayıbı düzeltin" ifadesini kullandı.

Usta, konuya ilişkin kararın yaklaşık bir saat sonra "sehven" denilerek düzeltilmesi üzerine ise, "Skandal üzerine skandal! İkazımız üzerine kırmızı ette KDV’yi %18’e çıkartan Kararname güya düzeltildi. İdare hukukunda kaldırılan hüküm canlanmaz. Bu ancak listenin yeniden düzenlemesiyle yapılmalıydı. Sehven diye düzeltme yayınlandı. Bu yaptığınız iş size ve sisteminize yakışır" dedi.