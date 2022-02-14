Reuters anketi: Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması bekleniyor

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü perşembe günü saat 14.00'da sonuçları açıklanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun medyan tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9-yüzde 14 bandında yer alıyor.

Öte yandan Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti.

Hâlâ mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi.

Raporda, "Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.