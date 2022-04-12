Gıda, içecek ve tütün satışları azaldı

Hayat pahalılığı ve zamlar artarken, son araştırmalara göre halkın yarısının yemek öğünlerini azalttığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da Şubat perakende satış endeksini yayınladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 artarken gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 azaldı.

Cari fiyatlarla perakende ciro, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,6 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 61,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 83,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 125,1 arttı. (ANKA)