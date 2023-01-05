Gıda çarşısında işçiler asgari ücretin altında çalışmaya zorlanıyor: 'Kabul etmiyorsanız işten çıkın!'

Asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak belirlenmesinin ardından günlerdir pek çok işyerinden işçilerin asgari ücretin altında çalıştırılmasına ilişkin ihbarlar gelmeye başladı.

Benzer bir haber de İzmir’den geldi. Gıda Çarşısı’nda bulunan ASOS isimli temizlik malzemesi tedarik şirketi, çalışanlarını asgari ücretin altında ücretle çalışmaya zorladı. Toplam 5 kişinin çalıştığı şirkette geçtiğimiz ay işe başlayan bir işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşadıklarını anlattı.

'Yeni asgari ücret çok yüksek, isteyen eski ücretlerden çalışabilir'

Patronun işe yeni giren bazı çalışanlara "Maaşınızı asgari ücrete yükseltemem, kabul etmiyorsanız çıkın" dediğini aktaran işçi şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 hafta önce ASOS isimli Temizlik Malzemesi Tedarik Şirketinde çalışmaya başladım. Üretilen malzemelerin, ilgili firmalara tanıtım ve satışını yapıyordum. Asgari ücret artı prim olarak anlaştık.

Yılbaşında asgari ücrete zam gelmesi üzerine, işletme sahibi bizleri çağırarak yeni asgari ücretin çok yüksek olduğunu, bunu vermeyeceğini ve isteyenlerin eski asgari ücretten çalışmaya devam edebileceğini söyledi. Bu durumun insani ve hukuki bir yanı olmadığını, böyle bir uygulamaya hakkı olmadığını belirttim. Bunun üzerine işyeri ile ilişkim kesildi.

Aracı ve malzemeleri teslim ettim ve bunun kabul edilemez olduğunu, hakkımın yendiğini söyledim. İşyeri sahibi bunun karşısında karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluklara yanıt vermek yerine ‘benim psikolojimin bozuk olduğunu’ söyleyerek sözlü saldırıda bulundu.

'Asgari ücretin kendisi bile açlık sınırında'

Bize hak görülen asgari ücretin kendisi bile açlık sınırında. Asgari ücretin de altında işçileri çalıştırmaya zorlayan patronlar ise resmen kölelik koşullarında yaşamımızı istiyorlar.

Benimle birlikte işe başlayan arkadaşım asgari ücretin altında çalışmayı kabul etmek zorunda kaldı

Gıda çarşısı küçüklü büyüklü birçok işletmenin olduğu geniş bir bölge. Benzer koşullara razı edilmeye çalışılan birçok işçi olduğunu biliyoruz. Son çalıştığım yerde de benimle birlikte işe başlayan arkadaşım mecburen asgari ücretin altında çalışmayı kabul etmek zorunda kaldı. Daha önce işe başlayan başka bir arkadaşımınsa tam zamanlı çalışmasına rağmen çocuğuna bakabilmek için stajyer ücretine katlandığını biliyorum.

Bu insanlık dışı ücretleri bize reva görenlere karşı bölgedeki tüm işçi arkadaşlarımı ses çıkarmaya Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile birlikte hakkımızı aramaya çağırıyorum."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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