Gezi'nin yıldönümünde gözaltına alınanlara işkence: 6 polise dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran Direnişinin yıldönümü nedeniyle 1 Haziran 2022’de İstanbul’da yapılan eylemde gözaltına alınan Berkay Ustabaş, Berkan Bütün ve Sedef Özer'e Güvenlik Şube’de kamera bulunmayan odada işkence yapıldığı gerekçesiyle altı polis hakkında dava açtı. İddianamede, polislerin üç kişiyi dövdükleri, kafalarına dizleriyle bastıkları, "fikir ve eylem birliği içinde" darp ettikleri belirtildi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre iddianamede, kendilerini, “Devlet malına zarar verip bize küfrediyorlardı, firar edeceklerini düşündük” diye savunan polislerin sözlerinin doğru olmadığının koridorlardaki kameraların görüntüleri ve tanık ifadeleriyle anlaşıldığı belirtildi. Polislerin bir kişiyi ters kelepçe ile yere yatırmaları da işkence eylemi sayıldı. Darp edildiği doktor raporuyla da saptanan mağdurlar, işkencenin polis amirinin odaya girmesiyle sonlandığını, amirin, “Bu işleri aşağıda yapın” dediğini söyledi.

'Avukatların ve diğer polislerin girmesini engellediler'

Tanık ve şikayetçi ifadelerine yer verilen iddianamede, bilirkişinin, emniyetin koridorlarında bulunan kamera kayıtlarıyla ilgili raporu özetlendi. Buna göre raporda şöyle denildi:

“Emniyet içerisinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarında şahısların polis eşliğinde odaya girdikleri, akabinde 3-4 polis memurunun da odaya girdikleri, kapıyı kapattıkları, kapı önünde avukatların bekledikleri, içeri girmek isteyen avukatların ve polis memurlarının kapıyı açmaya çalıştıkları ancak kapının kilitli olduğu, bir süre sonra kapının açıldığı, içeride polis memurlarının olduğu, bir şahsın yerde yüzüstü yatar halde olduğu, oda içerisinde, ‘İnsanlık onuru işkenceyi yenecek’ şeklinde slogan atıldığı, kapı önündeki kalabalığın da slogan attıkları, sonrasında kapının açıldığı, dışarıda bekleyen kalabalığın içeriye girmeye çalıştıkları ve polis memurlarının içeriye girişi engellediği…”