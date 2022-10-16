Gezi'de yaralanmıştı: Bakanlık Aydoğan'dan avukatlık ücretlerini tahsil etti

İstanbul'da Haziran 2013'te Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan, yüzde 43 engelli raporu alan ve 9 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren Aydın Aydoğan'ın İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği aleyhine açtığı tazminat davası reddedilmişti. Dosya henüz Anayasa Mahkemesi'ndeyken (AYM) Aydoğan'ın evine avukatlık ücretleri için 2 bin 500 lira ödeme emri gönderildi.

Aydoğan dosya AYM'deyken ödeme emri gönderilmesini "hukukla tarif edilemez" diye niteleyerek tepki gösterdi. Söz konusu ödemeyi yapmak zorunda kalan Aydoğan, AYM'den lehine karar çıkacağına inandığını dile getirerek bu yatırdığı miktarın iadesini talep edeceğini söyledi.

İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı avukatlarının yaptıkları bu işlemin aslında Gezi Direnişi'nde yaralanan ve hukuk mücadelesine devam edenlere karşı bir sindirme politikası olduğunu vurgulayan Aydoğan aradan yıllar geçse de mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

Aydoğan soL'a yaptığı açıklamada Gezi direnişinden hemen sonra İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği aleyhine tazminat davası açtığını, mahkemenin, valiliğin savunmasını karara olduğu gibi yazarak tazminat talebinin reddine hükmettiğini belirtti.

'Bakanlık ve valilik avukatları boş durmuyor'

Daha sonra dosyayı Danıştay'a gönderdiklerini anlatan Aydoğan Danıştay'ın mahkemenin kararını onadığını, bunun üzerine AYM'ye başvurduklarını söyledi. Dosyanın şu anda AYM'de olduğunu ifade eden Aydoğan "Bu arada 2013'ten beri verdiğim hukuki mücadelem devam etmektedir. Bakanlık ve valiliğin avukatları bu zaman zarfında boş durmuyorlar. Geçenlerde evime ödeme emri gönderildi. Avukatlık ücretlerinin ödenmesini, aksi takdirde haciz işlemlerinin başlatılacağını bildirdiler. 2 bin 500 lirayı tabii ki ödemek zorunda kaldım. Yoksa bilirim hacze gelebilirler. Mahkeme masraflarını istemediler henüz çünkü dosya AYM'de. Avukatların yaptığı işgüzarlık hukukla tarif edilemez. Biz yaptık oldu anlayışı..." dedi.

'Polisin müdahalesiyle engelli kalıyorsunuz üste sizden para alıyorlar'

Aydoğan şunları kaydetti:

"AYM'den lehime bir karar çıkacağına eminim. Yatırdığım ücretin tarafıma iadesini talep edeceğim.

Düşünün emniyet güçlerinin yaptığı şiddet sonucu yüzde 43 engelli kalıyorsunuz, üste sizden para alıyorlar. Kaldı ki İdare Mahkemesine ve Danıştay'a İstanbul Cumhuriyet Savcılığı memur suçları bürosundaki soruşturma dosyam 9 yıldır tüm bu yaşananların şahididir. Orada da defalarca dosyayi faili meçhul suçlar bürosuna göndermelerine rağmen dosya kapatılamadı ve halen aktif kapatılamayan Gezi dosyalarından biri olarak ellerinde duruyor.

Valilik ve bakanlık avukatlarının yaptığı bu görevden fırsat çıkarma kurnazlığı aslında bizleri sindirme politikalarının ufak bir örneği.

10. yılına girecek olan Gezi Direnişi tüm bu yaşananlara 10 yıl öncesinden gelen bir itiraz sesi idi.

Şimdi bizleri belki daha iyi anlayacaklardır. Hukuksuzluk, zulüm, kan, gözyaşı tüm bunlara yıllar geçse de bir ses verebildikse ne mutlu bizlere. Bu mücadelemiz yıllar geçse de devam edecektir."