Can Atalay'dan Erdoğan'a 'kader' tepkisi: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur

Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Bartın'daki maden faciasına dair mesaj paylaştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maden faciasıyla ilgili "kader planı" sözlerine tepki gösteren Atalay, "Ne fıtrat ne de kader planı. Ekmeğini kazanırken insanlarımızı göz göre göre ölüme yollayan, onları en ucuz maliyet kalemi' olarak kabul eden zihniyetiniz, düzeninizdir" ifadelerini kullandı.

Soma davasında da mağdur yakınlarının avukatlarından olan Atalay'ın açıklaması şöyle:

"Biz işçi sınıfımızdan, onların adaleti için dişe diş kora kor mücadele eden analarından, eşlerinden, evlatlarından öğrendik: 'Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur! Risk vardır, önlem vardır!'

Ne fıtrat, ne de kader planı. Ekmeğini kazanırken insanlarımızı göz göre göre ölüme yollayan, onları en ucuz maliyet kalemi' olarak kabul eden

zihniyetiniz, düzeninizdir. Türkiye'nin bu koşullarında dahi, eksik gedik de olsa, Soma'da hukuken kazanılan ve en yukarıdakinden en aşağıdakine kadar ne derece düşkünleşebildiklerini teşhir eden, ısrarlı bir mücadele olmuştur.

Acımız taze, acımız soğumayacak. Yıllar yıllar da sürse, her hal ve şartta adalet için mücadele edeceğiz. Sosyal cinayet düzenine son verecek ve adaletsizlik yerin 7 kat altına saray da kursa, biz adaleti gerekirse tırnaklarımızla kazarak kazanacağız!"