Gezici Araştırma son seçim anketi sonucunu açıkladı

Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi'nin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 53,4'ü ‘Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.
Katılımcıların yüzde 43,2'si ‘Recep Tayyip Erdoğan' derken, yüzde 2,1'i ‘Muharrem İnce', yüzde 1,3'ü ise ‘Sinan Oğan' dedi.
Seçimin ikinci tura kalması halinde, ankete katılanların yüzde 55,2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.