Gezi için İstanbul ve Ankara'da basın açıklamalarına çağrı

Taksim Dayanışması Gezi Davası'nda verilen hukuksuz karara karşı yarın saat 19.00'da Taksim'de TMMOB Makine Mühendisleri Odası önünde buluşma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Gezi Davası'nda verilen karara karşı Taksim Dayanışması yarın düzenlenecek basın açıklamasına çağrı yaptı.

Taksim Dayanışması'ndan yapılan açıklamada "Gezi Davası'nda verilen hukuksuz karara karşı gerçekleştireceğimiz basın açıklaması için yarın (Salı) 19.00'da Taksim'de TMMOB Makina Mühendisleri Odası önünde buluşuyoruz. #GeziyiSavunuyoruz" denildi.

TKP İstanbul İl Örgütü de Taksim Dayanışması'nın çağrısını alıntılayarak "#GeziyiSavunuyoruz tüm halkımızı bu gayri meşru karara karşı, birlikte mücadeleye çağırıyoruz!" açıklamasını yaptı.

Ankara'da Ulus Meydanı'na çağrı

Ankara'da da yarın saat 17.00'de Ulus Meydanı'nda "Karanlık Gider Gezi Kalır" başlığıyla basın açıklaması yapılacak. TMMOB İKK tarafından yapılan çağrı şöyle:

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