Gezi eylemlerinde darp edilen gazeteciler suç duyurusunda bulundu

Gezi Direnişi'nin 9. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen eylemlerde görevlerini yaparken polis müdahalesine maruz kalan ve gözaltına alınan gazeteciler için Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK Basın-İş'in çağrısıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Adliyesi önünde yapılan açıklamada DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, şunları söyledi:

"Basın özgürlüğü anayasal bir haktır ve anayasaya göre devlet, gazetecinin işini yapmayı kolaylaştırmakla yükümlüdür. Ama bu uygulanmıyor. Her toplumsal olayda şiddet görüyoruz, hakaret görüyoruz ve bunu kabullenmiyoruz. Biz gazeteciler olarak bunca baskıya rağmen haber yapmaya, topluma gerçekleri duyurmaya devam edeceğiz."

TGS yöneticisi Mustafa Kuleli ise konuya dair şöyle konuştu:

"Sadece işimizi yapmak istiyoruz. Karşımızda demokrasiyi sindirememiş, toplumu baskı altına almak isteyen otoriter bir rejim var. Sokaklarda yaşananlar görülsün istemiyorlar. Bir korku imparatorluğu, bir baskı rejimi… Türkiye bu deli gömleğine sığmaz. Arkadaşlarımıza yapılan darp, ters kelepçe, gözaltı, hakaret, sokaklarda atılan gaz müdahaleleri sadece gazetecilere değil Türkiye'nin konuşan ve boyun eğmeyen insanlarına yapılmış müdahalelerdir. Dürüst, namuslu, profesyonel gazetecilik Türkiye'de bu insanlar tarafından yeniden ayağa kaldırılacaktır."