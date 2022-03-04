Gezi davasında Kavala ve Yapıcı'ya müebbet hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi davasıyla ilgili mütaalasını 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek, Osman Kavala ve Mücella Yapıcı için müebbet hapis talebinde bulundu.

HalkTV'den İsmail Saymaz'ın haberine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçuna sebebiyet" suçları sebebiyle Kavala ve Yapıcı hakkında müebbet hapis talep etti.

Savcılık, Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkında ise dosyalarının davadan çıkarılmasını istedi.

Gezi Parkı davası dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verilmiş, davanın duruşması 21 Mart’a ertelenmişti.