AİHM Osman Kavala ile ilgili ihlal takvimini duyurdu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili Türkiye’ye yönelik ihlal sürecini görüşmek üzere, taraflara görüşlerini sunması için 19 Nisan’a kadar süre verdi.

Mahkeme Osman Kavala ile ilgili Türkiye’ye yönelik ihlal sürecine ilişkin takvimi belirledi.

19 Nisan’a kadar, Türkiye ve Kavala ile Bakanlar Komitesi üyeleri, Mahkemeye görüşlerini sunabilecek. Mahkemenin mayıs ya da haziran ayında dosyayı ele alması; Büyük Daire tarafından nihai kararın ise ağustostaki yaz tatili dönüşünde, eylül ayında verilmesi bekleniyor.

Açıklamada, Mahkeme’nin ikinci defa ihlal sürecini değerlendireceği belirtilirken, Kavala dosyasının 10 Aralık 2019’dan bu yana AİHM’in verdiği karara karşın uygulanmamasına ilişkin sürece yönelik detaylar da duyuruldu.

Türkiye’nin Kavala’yı Strazburg mahkemesinin kararına rağmen tahliye etmemesi üzerine Bakanlar Komitesi, 2 Şubat’ta konuyu AİHM Büyük Dairesi’nin değerlendirmesine sunma kararı almıştı. Mahkeme, dosyayı resmi olarak 21 Şubat’ta aldığını duyurdu.

AİHM, tarihinde ilk olarak 2019 yılında Azerbaycan’ı; muhalif ve hükümlü Ilgar Mammadov’ı serbest bırakmaması üzerine mahkum etmişti. Yıllar süren tutukluluk sırasında Mahkeme ilk defa süreçle ilgili içtihat oluşturmaya da başlamıştı.

Mammadov hükümlü olmasına karşın, Kavala hakkında kesinleşmiş hüküm olmadan 2017 yılından bu yana cezaevinde tutuluyor. Bunun da Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı ve tanımayı ve uygulamayı taahhüt ettiği yükümlülüklerle çelişki oluşturduğuna dikkat çekiliyor. (ANKA)