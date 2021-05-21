Gezi Davası'nda ilk duruşma görüldü

Gezi Davası İstinaf’ın beraat kararını bozmasının ardından bugün yeniden görülmeye başlandı. 16 kişinin "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" iddiasıyla tekrar yargılanacağı duruşma İstanbul Çağlayan'daki 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesinde Taksim Dayanışması da "Gezi umuttur, umut yargılanamaz!" sloganıyla adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Duruşma öncesi açıklama

Mahkeme tarafından önce tutuksuz sanıkların, müdafilerinin sonra yurtdışında bulunan sanıkların müdafilerinin, tutuklu sanık Osman Kavala ile müdafilerinin ve son olarak katılan tarafın dinlenecegini belirtildi.

Mahkeme başkanı, bozma ilamını anlattı. Mücella Yapıcı, "Bozma ilamını kabul etmiyorum. Ben bu davalardan daha önce beraat ettim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Mahkemenin açıkladığı ara kararda yakalanması beklenen sanıkların yakalanmasının beklenmesine, birleştirme istenilen dosyanın incelenmesi için istenilmesine, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına, duruşmanın 6 Ağustos'a bırakılmasına karar verildi.

Beraat kararı bozulmuştu

Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Tayfun Kahraman, Şerafettin Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mine Özerden hakkında verilen beraat kararına İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner tarafından itiraz edilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'nda sanıklar hakkında verilen beraat kararını kaldırmıştı.