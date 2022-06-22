Gezi Davası mahkumlarına insanlık dışı uygulamalar: Koğuş verilmedi, kelepçeyle sağlık muayenesi yapıldı

Emek Partisi Kurucu Başkanı Levent Tüzel, Gezi Davası'nda 18'er yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater ile tutuklu kaldıkları Bakırköy Kadın Cezaevi'nde görüştüğünü açıkladı.

Yapıcı, Özerden ve Mater'in insanlık dışı uygulamalara maruz bırakıldığını açıklayan Tüzel, Mücella Yapıcı'nın kalp ekosunun kelepçeli halde çekilmeye çalışıldığını söyledi.

Tüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bakırköy Kadın Cezaevinde Mücellâ Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater ile görüştük. Herkese selamları iyi dilekleri var. Halen koğuş verilmemesi, kelepçe ile muayene gibi insanlık dışı uygulamalar ciddi sorunları. Sol ve demokratik güçlerin birleşik hareketi ortak dilekleri. Mücellâ Yapıcının kelepçeli halde, kalp ekosunu çekmeye çalışan Sadi Konuk hastanesindeki Dr ve Okmeydanı hastanesindeki Diş hekimi meslek etiği ve insanlık değerlerine aykırı davranışları nedeniyle şikâyeti hak etmektedir. Meslek örgütlerini cezaevini denetlemeye davet ediyorum."