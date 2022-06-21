Gezi Davası’nda karara şerh düşen hâkimin Tokat’a atanma nedeni belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesi ile 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının, 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti.

Söz konusu kararlar kapsamında Gezi davasında muhalefet şerhi veren tek hâkim olan Kürşad Bektaş da İstanbul'dan Tokat'a atanmıştı.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Bektaş'ın yakın çevresi sürgün olarak tanımlanan karara ilişkin konuştu. Bir sürülme durumunun söz konusu olmadığı, Bektaş'ın bu yıl tayinci olduğu ve kendi isteğiyle Tokat'a gönderildiği öne sürüldü.

Kürşat'ın 4 yıldır birinci bölgede görevli olduğu, kararname ilkeleri çerçevesinde ve talebi doğrultusunda atamasının yapıldığı ifade edildi.

Gezi'de ne demişti?

Bektaş, Gezi dosyasında dinlemelerden başka delilin olmadığını, dinlemelerin de hukuka aykırı kararla yapıldığını vurgulamış, "Üstelik hukuka uygun kabul edilseler bile somut kanıtlarla desteklenmiyor. Dosyada mahkûmiyet için yeterli delil yok. Beraat verilmeli" demişti.