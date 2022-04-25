Gezi davası kararı sonrası Erdoğan yargı mensuplarıyla iftarda buluştu

Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe'de yargı mensuplarıyla iftarda buluştu.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Yargıda Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını yaptık. Adalet sisteminin kalitesinde iyileşmeler oldu. Yargıya güven giderek yükseliyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Adalet sadece devleti değil tüm toplumu ayakta tutar. Adaletin olmadığı yerde huzur, güvenlik, kalkınma kalmaz.

Geniş yelpazede köklü değişikliklere imza attık.

Yargıda Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını yaptık. Adalet sisteminin kalitesinde iyileşmeler oldu. Yargıya güven giderek yükseliyor.

Vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldıramadık. Sivil anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecektir."