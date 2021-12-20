Gevrek ve boyoza bir zam daha

Döviz kurundaki yükselişle birlikte derinleşen ekonomik kriz, İzmirli yurttaşların değişmezi boyoz ve gevreğin fiyatını yine artırdı. 1 Ekim'de 2 liradan 2.5 liraya yükselen boyoz ve gevreğin fiyatı 80 günde ikinci zamla 3 liraya çıktı.

ANKA 'ya konuşan İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, yüksek maliyetler nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti. Erişen, "Yeni tarife ya bu haftadan ya da 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak. Bununla ilgili karar kısa sürede belli olacak. Gevrek ve boyozun fiyatını istemeye istemeye 3 liraya çıkardık. Zamlara yetişemiyoruz. Sabah kalktığımızda yeni zam görüyoruz. Girdi maliyetleri çok yükseldi" diye konuştu.

İzmir'de gevrek 2,5 lira olduktan sonra satışları düşen bir esnaf, "Yarım gevrek" satışı başlatmıştı.



