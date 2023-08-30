Getir’de büyük işçi kıyımı devam ediyor

Birkaç gün önce, dünya genelinde 2500 Getir işçisinin önceden açıklanmaksızın işten çıkarılacağı kamuoyuna yansıdı. İzleyen günlerde de işten çıkarmalar başladı. Şimdilerde de, arabuluculuk görüşmelerine çağırılan Getir emekçilerinin yasal alacakları pazarlık konusu haline geldi.

Hiçbir gerekçe göstermeksizin işlerine son verilen Getir ofis emekçileri yaşananları Patronların Ensesindeyiz’e anlattı.

İşten çıkarıldığınızı nasıl öğrendiniz, Getir bu konuda size ne açıklamada bulundu?

A: İşten çıkarıldığımızı 22 Ağustos’ta online bir toplantı ile öğrendik. Bizimle Cuma gününe kadar iletişime geçileceğini ve işten çıkarmaların tamamlanacağını belirttiler. Perşembe 10 dakika süreli online toplantıya çağırıldım ve hiçbir temele dayanmayan sebeplerle işten çıkarıldığım iletildi. Şirketin yeni bir yapılanmaya gittiğini, bu durumu açıklayamayacaklarını söylediler.

S: Ben stajyerim şirkette, ben de aynı şekilde öğrendim. Şunu belirtmek iyi olur, resmi bir stajyerlik pozisyonu değil bizimkisi, bize şirkette verilen isim bu. İki yıldır stajyerim ben, kadroya geçeyim diye bekliyorum. Daha bir ay önce yöneticim “ilgili birimden” öğrendiğine göre kadroya alınmamın önünde bir engel olmadığını söylemişti. Ancak, yine “ilgili birimden” bana gelen bilgilendirme ile 15 Eylül’de son iş günüm olacağını öğrendim. Diğer yandan bunun tüm stajyerler için alınan ortak bir karar olduğu, şirkete bir daha stajyer alınmayacağı ve tazminat ödemesinin yapılmayacağı iletildi. Oysa haklarımız olağan çalışanlarla aynı oluyor diye biliyorum.

A: “Acaba ben çıkarılacak mıyım, nasıl, ne zaman bilgilendirileceğiz” korkusuyla çalışmaya zorlandığımız bir süreç yaşadık. Her birimiz bu üç gün boyunca kaygıyla beklerken hiçbir bilgi verilmeden veya öncesinde de çıkarılacak kişilere hiçbir açıklama yapılmadan, aniden kovulacağımız toplantılara çağırıldık. İşten çıkarma konuşmasında da söylenen tek şey “yeni yapılanmada şu andan itibaren seninle yollarımızı ayırıyoruz” oldu sadece. İşten çıkarılıyor olmamın ve bu yeni yapılandırma adı verilen şeyde bana uygun hiçbir yer bulunamıyor olmasının açıklamasını beklediğimi ilettim. Hiçbir şekilde açıklama yapmayıp bir de üstelik bu bilgiyi de kimseyle paylaşmamamız konusunda “ricada” bulundular! Hemen 2 dakika içerisinde tüm şirket hesapları inaktive edildi ve tüm şirket hesaplarım kapatıldı.

Getir’in küçülmeye gittiği ve bu nedenle çalışanlarını çıkardığı doğru mu sizce?

S: Küçülmeye giden bir şirket nasıl oluyor da 2-3 ay önce rakip markası olan Gorillas’ı 3.4 milyar Avro’ya satın alabiliyor? Küçülmeye gittiği ve operasyon verdiği ülke/şehir sayısının azaldığı doğru ancak bunun kârlılığı artırma amaçlı yapıldığı ve şirketin kapattığı yerlerde zaten zarar ettiğini düşünürsek, kârlılığını arttırdığı bir durum var diyebiliriz. Büyüme hangi coğrafyaya yayıldığınız mı yoksa ne kadar kâr ettiğinizle mi ilgili? Bu yüzden işten çıkarmaların bu döneme gelmesi bana bir bahane gibi geliyor. Üstelik görüşmelerde “küçülmeye gidiyoruz” lafını direkt olarak kullanmamaya dikkat ettiler. Ama hep küçülmeyi dolaylı olarak kastedecek şekilde konuştular. Bunu hep “yeniden yapılanma” olarak ifade ettiler. Kişileri neye göre seçtiklerini sormamıza rağmen bunun da cevabı yok ortada. Sanırım şu televizyon yarışmaları gibi, hayatta kalma mücadelesinde kim kimle daha sıkı fıkı ilişki kurarsa o kalıyor, diğerleri gidiyor!

A: Rekor günlerinde 1 milyonu aşkın sipariş alan ve iyi/adil olduğunu iddia eden “decacorn” olmuş bir şirket bu! Ne küçülmesi?

Getir’de stajyer olarak çalışmak ne anlama geliyor? İşten çıkarmalar stajyerleri nasıl etkiledi?

S: Bize tüm stajyerlerin işten çıkarıldığı ve bir ayrıcalık yapılmayacağı söylendi, ancak duyduğuma göre işten çıkarılmayacak stajyerler de var, bu arada sadece uzun zaman düşük ücret vermek için bize taktıkları isim stajyer, kanuna göre normal çalışanlarız. İşe alıştıktan 1/2 ay sonra herkes yüzde 95 oranda benzer işleri yapıyor diğer çalışanlarla. Yani ilk iki aydan sonra stajyerliğin benim kendimi mesleğim alanında ya da sosyal manada geliştirmeme bir katkısı olmadı. Ama ekibimi çok sevdiğim için yaklaşık üç yıldır bu pozisyonda çalıştım ben. Şimdi sanki işe yeni alınmışım gibi haklarımı yok sayıyorlar.

Bu ani ve sebepsiz işten çıkarılma hayatınızı nasıl etkiledi?

A: İşten çıkarılmamız her ne kadar tamamen bizden bağımsız gelişmiş olsa da dışarıdan bakıldığında iş itibarımızı ve bir sonraki iş bulma olasılığımızı düşürüyor. Yıllarca verdiğimiz emeklerin hiçe sayılmasından dolayı psikolojik olarak bize tarifi çok büyük bir yıkım yaşatıyor üstelik. Olayın maddi boyutu ise çok büyük. Çoğumuz kiracı, çoğumuzun borçları, bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri var. Bugünün koşullarında ne zaman iş bulabileceğimizin de bir garantisi yok.

S: İlk başta tuhaf hissettim ve aylardır planımı işlerin yolunda gittiğini düşünerek yaptığım ve bizlere öyle lanse edildiği için birçok planımı iptal etmek zorunda kaldım, ancak daha sonra biraz vakit geçtikten sonra şirketin diğer insanlara nasıl davrandığını gördüm. Burada kalmanın gitmekten daha kötü olduğunu fark ettim de diyebilirim. Daha iyi bir yer var mı bilmiyorum ama bir daha kendimi bu kadar kötü hissetmek istemiyorum, onu söyleyebilirim.

A: Mesele bu zaten. 2500 kişiden bahsediliyor. 2500 kişinin hakları üzerinden yapılacak kısıntıyı, pazarlığı, edilecek kârı düşünsenize. Arabuluculuk görüşmeleri planlanıyor şu an. Birinin hakkını vereceğinizde neden arabulucu gereksin ki? İşten attığı yetmiyor, işçilik haklarımızı vermeyerek de sırtımızdan kazanmaya çalışıyorlar. Buna izin veremeyiz. Hem haklarımızı almak hem de yalnız hissetmemek için buna izin veremeyiz.

S: Biz aynı durumdaki bütün arkadaşlarımızı Patronların Ensesindeyiz’e ulaşmaya çağırıyoruz. Birbirimizi tanımıyor olabiliriz, örtbas etmeye çalıştıkları bir süreç bu. Herkes haber versin ki birbirimizi bulalım. Hangi şehirde olursak olalım, birbirimize destek olmak ve haklarımızı eksiksiz almak için birlikte hareket etmeliyiz.