Getir işçileri zamların açıklanmasını bekliyor: #GerekeniYapGetir

Getir işçileri insanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları için taleplerini dile getirmeye devam ediyor. İşçiler zamların artık açıklanmasını bekliyor.

Haber Merkezi

Getir işçileri Ankara Çayyolu'nda bir eylem başlatmış, sonrasında diğer depolardaki işçiler bir araya gelerek hayat pahalılığı ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerini kamuoyuna duyurmuştu.

Getir İşçileri Dayanışma Ağı'nın önceki gün açıkladığı taleplerin ardından şirketten yapılan açıklamada "gereken yapılacak" denilmişti.

Zamların dün açıklanmasını bekleyen işçiler, kararın bugüne kaldığını belirtirken, bugün birçok depoda zam miktarlarının iletilmesi bekleniyor.

İşçiler bu süreç içinde oluşturdukları dayanışma ağı üzerinden taleplerinin kabul edilmesi için seslerini yükseltmeye devam ediyor. 

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Getir işçileri Ankara'da talepleri için eylemde