Gerilim zirvedeyken Blinken'den kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta Ukrayna'yı ziyaret edeceği açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne bağlılığını güçlendirmek adına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'yla Kiev'de görüşecek" açıklamasında bulundu.
Blinken'in Ukrayna'nın ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e giderek Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la Ukrayna krizini görüşeceği bildirildi.
Rusya'yla NATO arasında Ukrayna gerilimi ve güvenlik garantisine ilişkin görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.