CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanun teklifiyle açılan "başörtüsü" gündeminde, AKP ve ittifak ortakları geçtiğimiz günlerde Meclis'e anayasa değişikliği teklifini getirdi. Muhalefetin teklife dair nasıl bir tutum alacağı merak edilirken ilk sinyal İYİP’den geldi.

Dün gerçekleştirdiği toplantının ardından İYİP’in teklife destek verme eğiliminde olduğu ortaya çıktı. Konuya dair TKP Merkez Komite Üyesi Serap Emir bugün bir açıklama yaptı.

'Özgürlük mücadelemizi de, eşitlik mücadelemizi de biz veririz, gölge etmesinler'

"Günlerdir 6 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşamının bir tarikat eliyle nasıl karartıldığına tanık oluyoruz. Toplumda kanunen yasak olan tarikatların dağıtılması yönünde ciddi bir talep var. Bu taleple bugün meclisin gündemine gelen anayasa değişikliği teklifi arasında ciddi bir açı var" diyen Emir’in açıklaması şöyle:

"İktidar ve muhalefet yalnız yoksulluk, pahalılık başlığında değil, tüm toplumsal başlıklarda bu halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. AKP’nin sunduğu bir teklife hak ve özgürlükler penceresinden bakılabilir mi? Üstelik de kadınlar başlığında… İran’da kadınlar başörtüsüne karşı sokaklara dökülüyor, yasağın kaldırılması tartışılıyor ama ülkemizde toplumun önüne alternatif diye koyulan muhalefet başörtüsü teklifi sunuyor, AKP el yükselterek onu anayasa teklifine dönüştürüyor. Ve şimdi de genel başkanının kadın olmasıyla parlatılan bir muhalefet partisi, teklife destek verme eğiliminde olduğunu söylüyor.

Bu bize bir kez daha şunu açıkça gösteriyor: Yalnızca biyolojik olarak kadın olmak kadınların özgürlüklerini korumaya yetmiyor. İnsanların neye inandığından bağımsız olarak dinin toplumsal yaşamdaki yerine alan açan her düzenleme kadınların yaşamlarını tehdit eder, çocuklarımızın bugünü ve yarınlarını karartır. Bu gerçeğin çok somut olarak doğrulandığı günlerden geçiyoruz. Ve AKP başta olmak üzere Meclis partilerini uyarıyoruz: Bu ülkede gericiliğin önünü açan herkes karşısında TKP’yi bulacak. Muhalefete de sesleniyoruz: Lütfen kadın meselesine dair bir adım atmasınlar. Ürettikleri siyasetin kadınlara faydasından çok zararı var. Özgürlük mücadelemizi de, eşitlik mücadelemizi de biz veririz. Gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz."