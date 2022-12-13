İYİP'ten kapalı toplantı: Türban teklifine destek, Kılıçdaroğlu'na eleştiri

İYİP Genel İdare Kurulu’ndan (GİK), AKP’nin ittifak ortaklarının da imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu "başörtüsüne ilişkin" anayasa değişikliği teklifine “destek” eğilimi çıktı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in, partisinin Meclis grubunun da eğilimini aldıktan sonra kararı Altılı Masa’ya götürmesi bekleniyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre CHP yönetimi ise henüz sunulan teklifle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmamakla birlikte Parti Sözcüsü Faik Öztrak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim önerilerimizle ters düşmüyorsa karşı çıkmayız” dediğini anımsatarak, destek konusunda açık kapı bıraktı.

AKP, MHP ve BBP milletvekillerinin de imzasıyla başörtüsüne anayasal güvence içeren ve “aile” tanımının yeniden yapılmasını öngören anayasa değişikliğini TBMM Başkanlığı’na sunmasının ardından, gözler muhalefetin tavrına çevrildi.

Bu konuda ilk kapsamlı değerlendirmenin yapıldığı parti, İYİP oldu. Genel Başkan Meral Akşener, başörtüsü teklifi konusunu GİK gündemine getirdi.

Kılıçdaroğlu’na sitem

Yaklaşık 4 saat süren GİK toplantısında, hemen hemen üyelerin tümü söz aldı ve genel eğilim, bu öneriye destek verilmemesi halinde en büyük zararı İYİP'in görebileceği de dikkate alınarak, teklife “evet” denilmesi yönünde oldu. Söz alan üyeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun böylesine önemli bir kararı Altılı Masa’yla konuşmadan açıklamasını eleştirdi.

GİK üyelerinin büyük bölümü, başörtüsü konusunun yeniden “siyasetin gündemine” getirilmesiyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirirken, “Ama madem iki siyasi parti bunu gündeme getirdi, biz de bir tutum almak durumundayız” değerlendirmesi yaptı.

Toplantıda partinin izleyeceği tutuma ilişkin, “Kapanan değil, kanayan yaraların üzerine gitmeliyiz. Başörtüsü konusunun yeniden kanayan yaraya dönüşmemesi için en kısa sürede toplumun gündeminden çıkaracak şekilde tutum alınmalı” görüşü benimsendi.

Akşener konuyu Altılı Masa’ya götürecek

Habere göre İYİP kaynakları, milletvekillerinin de eğiliminin alınmasının ardından Akşener’in konuyu Altılı Masa’ya götüreceğini belirtti.

Toplantıda da Kılıçdaroğlu’nun “Bizim teklifimizle ters düşmezse destekleriz” açıklaması yaptığı ve metin üzerinde bazı teknik düzenlemeler yapılması halinde destek verebileceği değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi.

Toplantıda, İYİP'in hukukçu kurmayları da teklif metninde, sadece kadınların kılık kıyafetine dönük bir düzenleme öngörüldüğünü, erkekleri kapsamadığı için “eşitlik ilkesine aykırılık” nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nden dönebileceği için revize edilmesi gerektiğini ifade etti. Parti olarak komisyon aşamasında değişiklik önerileri verilmesi benimsendi.