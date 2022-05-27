Gericilerin hedefindeki festival iptal edildi

Eskişehir'de düzenlenmesi planlanan "Anadolu Fest" gericilerin hedef göstermesi sonrası valilik tarafından yasaklanmış, ardından Haziran ayına erteleneceği açıklanmıştı. Festival, hukuki çabaların sonuçsuz kalmasıyla tamamen iptal edildi.

Bugün festivalin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Müzikseverler, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile sizleri bir araya getirmek için çalışmış ve 12-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Fest’i düzenlemek için gerekli tüm resmî süreçleri tamamlamıştık. Bildiğiniz üzere festivalimiz 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesi ile valilik tarafından durdurulmuştu. Bunun üzerine festivalimizi 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik.

Geldiğimiz noktada üzülerek dialog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici festival için "Müzik festivali adı altında, şarap, bira festivali, ne bileyim böyle haram olan şeylerin ya da davranışların sergilenmesi normalmiş gibi… Uygun görmem" diye konuşmuş, sözleri tepki çekmişti.